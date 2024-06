Minus 21 Prozent: So stark fielen am Montag zwischenzeitlich die Aktien der Pierer Mobility AG. Den Motorrad- und Fahrradhersteller mit Sitz in Mattighofen und Kernmarke KTM strafen die Investoren nach der Umsatz- und Gewinnwarnung vom Wochenende ab. Woran das liegt, erklären die OÖNachrichten.