Bahn-Chaos: Mehrere Österreich-Fangruppen saßen in Passau fest

Der erste Zug von Wien nach Düsseldorf, die Stimmung ist gut, die Vorfreude auf das abendliche erste Gruppenspiel des ÖFB-Teams bei der EURO 2024 riesig. Und plötzlich steht alles. Aussteigen.

Weil die Bahnstrecke zwischen Passau und Regensburg gesperrt werden musste, gab es für "eine Hundertschaft an österreichischen Fußballfans", wie es in Medienberichten heißt, am Hauptbahnhof in Passau plötzlich kein Weiterkommen mehr. Weder die Reisenden, noch die Deutsche Bahn hatten die Auswirkungen der Sperre auf dem Radar. Denn auf dem Bahnhofsplatz warteten zu wenige Busse, um die ÖFB-Anhänger rechtzeitig zum Anschlusszug nach Regensburg zu bringen.

Oberösterreicher charterten privaten Bus

Auch eine Gruppe aus Oberösterreich hat sich um 7.01 Uhr von Sankt Valentin aus auf den Weg nach Düsseldorf gemacht. Nach dem Chaos in Passau, bei dem man zwischen 8.37 Uhr und 11.40 Uhr vergeblich auf Schienenersatzverkehr gewartet hat, entschloss man sich dazu, privat einen Reisebus aus Nürnberg zu chartern. "Angebliche Ankunftszeit: 19.20 Uhr in Düsseldorf am Hauptbahnhof. Ob sie es schaffen bis zum Anpfiff? Keine Ahnung", schreibt OÖN-Leser Andreas F., dessen Sohn Teil dieser Reisegruppe ist.

Deutsche Bahn bat um Entschuldigung

„Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist derzeit eingerichtet. Die Deutsche Bahn leitet Fahrgäste zudem aktuell über München und Salzburg und hat die ÖBB gebeten, dies ebenfalls zu tun. Seitens der Deutschen Bahn ist geplant, dass zum Betriebsbeginn am 18. Juni 2024 der planmäßige Zugverkehr wieder aufgenommen wird. Die Deutsche Bahn arbeitet mit Hochdruck an der Fertigstellung der Baustelle und bittet die betroffenen Fahrgäste und insbesondere die Fußballfans aus Österreich ausdrücklich um Entschuldigung“, hieß es in einer Stellungnahme der Deutschen Bahn gegenüber merkur.de.

Ob es noch ein Happy-End für die österreichischen Anhänger gibt? Es wird wohl eine knappe Angelegenheit. "Wir fahren am Freitag sicher mit dem Auto nach Berlin, obwohl wir schon Bahntickets gekauft haben", sagt Andreas F. Am Freitag spielt das ÖFB-Team in Berlin gegen Polen.

