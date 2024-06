Pasching: 10-jährige Burschen rasten mit gestohlenem Auto davon

Auf einen Pkw mit fehlenden Kennzeichen, fehlendem Kofferraumdeckel sowie geplatzten Reifen wurden am Sonntagabend mehrere Verkehrsteilnehmer in Pasching aufmerksam und alarmierten die Polizei. Doch das bekommen auch die Einsatzkräfte nicht allzu häufig zu sehen: Am Steuer saß ein 10-Jähriger. Und neben ihm: ein zweiter 10-Jähriger.

Mehr aus der Region: Fußgängerin im Welser Frühverkehr angefahren: schwer verletzt

Ihre Tour starteten die beiden am Sonntag gegen 22 Uhr in einem abgesperrten Firmengelände in Marchtrenk: Dort stahlen sie Fahrzeugschlüssel von abgestellten Pkw. Weiter ging es in eine nahegelegene Siedlung - da entdeckten sie ein Motorrad samt Schlüssel. Weil es neben dem fehlenden Bewusstsein bezüglich Eigentumsverhältnissen auch noch an Körpergröße mangelt, schafften es die beiden allerdings nicht, das Gefährt in Betrieb zu nehmen und ließen es liegen. Den Schlüssel nahmen sie jedoch mit.

Mit dem Zug zum nächsten Coup

Mit dem Zug ging es weiter Richtung Pasching, wo es ihnen gelang, ein Auto zu stehlen. Weil sie ohne Kennzeichen, mit starken Schäden am Auto, geplatzten Reifen und Rauch aus der Motorhaube unterwegs waren, kamen sie anderen Verkehrsteilnehmern verdächtig vor. Die Polizei wurde alarmiert, Zeugen fuhren den beiden 10-Jährigen hinterher.

Das könnte Sie auch interessieren: Aschacher wollen nicht im Verkehr ersticken

Mit überhöhter Geschwindigkeit rasten die 10-Jährigen davon, rote Ampeln ebenso ignorierend wie ihnen nachfahrende andere Verkehrsteilnehmer. Schluss war schließlich in einer Nebenstraße der B1 im Bereich Traun. Ein couragierter Autofahrer konnte die beiden Burschen dort in Schach halten, bis die Polizei eintraf. Die 10-jährigen haben alle Vorwürfe zugegeben, nach Abschluss der Erhebungen wurden sie in ihre Betreuungseinrichtung zurückgebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.