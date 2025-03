Betrunken mit E-Scooter gestürzt: 46-Jähriger in Thalheim schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem E-Scooter wurde am Faschingsdienstag ein 46-jähriger Lenker aus dem Bezirk Wels-Land schwer verletzt: Er war gerade im Gemeindegebiet von Thalheim bei Wels unterwegs, als er laut Zeugen mit dem E-Scooter auf das Bankett geriet und in eine Wiese stürzte.

Ein Alko-Test an der Unfallstelle verlief positiv. Der 46-Jährige zog sich bei dem Sturz trotz seines Fahrradhelmes so schwere Verletzungen zu, dass er der nach der Erstversorgung in den Schockraum des Klinikum Wels- Grieskirchen gebracht werden musste. Am E-Scooter entstand Totalschaden, teilte die Polizei am Abend mit.

