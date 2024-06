Die ersten 40 Minuten

Die beste Chance im Spiel hatte Frankreichs Superstar Kylian Mbappe, der mit einem Versuch auf das kurze Eck an ÖFB-Goalie Patrick Pentz scheiterte. Österreich präsentierte in den Zweikämpfen präsent,, konsequent im Stellungsspiel und ballsicher im Aufbau. Offensive Akzente gab's aber vorerst kaum. Maximilian Wöber sah in der 16. Minute nach einem Foul gegen Ousmane Dembele Gelb.

Frankreich ließ die individuelle Qualität immer wieder aufblitzen, ohne aber dauerhaft Druck auszuüben. Philipp Mwene sah in der 34. Minute - ebenfalls nach einem Foul an Dembele - Gelb. In der 36. Minute wurde es zum ersten Mal richtig laut in Düsseldorf: Christoph Baumgartner wurde von Sabitzer im Sechzehner ideal angespielt, scheiterte aber an Frankreich-Schlussmann Mike Maignan.

Wöber-Eigentor brachte Frankreich in Front

In der 39. Minute tauchte Kylian Mbappe über die rechte Seite auf, brachte den Ball zur Mitte und traf den Kopf von Maximilian Wöber, der den Ball ins eigene Tor ablenkte.

Die Position des Nebenmannes von Nicolas Seiwald im Mittelfeldzentrum war das größte Fragezeichen in der ÖFB-Elf gewesen. Rangnick entschied sich für Florian Grillitsch. Patrick Pentz beginnt im Tor, davor bilden Stefan Posch, Kevin Danso, Maximilian Wöber und Phillipp Mwene die Viererkette. In der Offensive sollen Konrad Laimer, Christoph Baumgartner und Kapitän Marcel Sabitzer Solostürmer Michael Gregoritsch unterstützen.

Bei den Franzosen steht wie erwartet Kapitän Kylian Mbappe, der in der Vorbereitung immer wieder kurz pausiert hatte, in der Startelf. Auch Teamchef Didier Deschamps setzt auf die erwartete Formation.

Aufstellung Österreich: Pentz - Posch, Danso, Wöber, Mwene - Seiwald, Grillitsch - Laimer, Baumgartner, Sabitzer - Gregoritsch

Gegen 18 Uhr begannen die ÖFB-Anhänger den Fanmarsch in Richtung Stadion.

Auch bei den französischen Fans ist die Vorfreude groß:

