Renaturierung: Diese Positionen wurden besprochen

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (GrŸne) und die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke am Montag, 17. Juni 2024, anl. des EU-Umweltrats in Luxemburg. - FOTO: APA/BMK/CAJETAN PERWEIN

„Heute senden wir aus Luxemburg ein Signal – so dürfen wir nicht weitermachen. Unsere Natur hat sich unseren Schutz verdient.“ Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat sich beim Umweltministerrat am Montag an ihre Ankündigung vom Sonntag gehalten und für das heftig umkämpfte Renaturierungsgesetz gestimmt. Sie gab mit ihrem Ja den Ausschlag für das Zustandekommen einer qualifizierten Mehrheit. Die verlangt die Zustimmung von 15 Mitgliedsstaaten, in denen mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung leben. Es wurde am Montag wie erwartet knapp: Zwar gaben 20 Länder grünes Licht, die repräsentieren aber gerade einmal 66 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in der Union. Zur Veranschaulichung: Auf Österreich entfallen rund zwei Prozent der Bevölkerung in der EU – wäre Gewessler bei der bisherigen Position, einer Enthaltung geblieben, wäre eine Abstimmung über das Renaturierungsgesetz zum Scheitern verurteilt gewesen.

Lesen Sie auch: EU-Renaturierung: ÖVP zeigt Gewessler wegen Amtsmissbrauchs an

Dabei schien die Annahme nach der Einigung in den Verhandlungen zwischen dem Rat der Mitgliedsstaaten und dem EU-Parlament im vergangenen November nur noch Formsache zu sein. Während das Parlament Ende Februar seine finale Zustimmung erteilte, wollten jedoch nicht ausreichend Länder dem Kompromiss ihren Segen erteilen, um die nötige Mehrheit zustande zu bringen. Mehrmals nahm der belgische Ratsvorsitz bei den Treffen der für die Umwelt zuständigen Ministerinnen und Minister die Abstimmung über die Renaturierung wieder von der Tagesordnung.

Auch am Montag war vor Sitzungsbeginn nicht sicher, ob es zu einem Votum kommt. Klar war vorab nur: Es wird wieder eng. Mehrere Länder galten als Wackelkandidaten. In einer öffentlichen Aussprache legten die Ministerinnen und Minister dann die Karten auf den Tisch. Nach einer Reihe positiver Wortmeldungen, darunter aus Deutschland und Frankreich, kündigte Italiens Vizeumweltministerin Vannia Gava an, gegen die Verordnung stimmen zu wollen. „Wir brauchen noch weitere Überlegungen, wie wir Auswirkungen auf die Landwirtschaft vermeiden können.“ Kai Mykkänen, Umweltminister Finnlands, argumentierte sein Nein mit „unverhältnismäßigen Kosten“, die für sein Land anfallen würden. „Wir würden die Verhandlungen gerne fortsetzen, um eine effiziente und verhältnismäßige Verordnung anzunehmen.“ Dagegen äußerten sich auch die Vertreterinnen und Vertreter aus Polen, den Niederlanden, Schweden und Ungarn. Belgien enthielt sich der Stimme.

Gewessler sprach in ihrer Wortmeldung im Rat von einer „fundamentalen Entscheidung“. Sie forderte, dass die Mitgliedsstaaten, in Österreich die Bundesländer, mit den durch die Vorgaben entstehenden Kosten nicht allein gelassen werden dürften. Dafür brauche es eine umfassende Einbindung durch die Kommission. Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen – aus Österreich sprach sich etwa der Spar-Konzern für das Gesetz aus – erwarteten sich einen Beschluss der Verordnung. Daher stimme sie dafür. Die innenpolitischen Querelen sparte die Ministerin aus.

Die Befürworter argumentierten nicht nur mit der Notwendigkeit, Lebensräume zugunsten der Biodiversität wiederherzustellen und mit den jüngsten Überschwemmungen nach Unwettern in mehreren Mitgliedsstaaten. Es gehe auch um Europas globale Vorreiterrolle beim Schutz der Biodiversität und des Klimas. Und sie mahnten dazu, die Glaubwürdigkeit der Institutionen zu wahren – für gewöhnlich ist die finale Zustimmung zu einem bereits von Rat und Parlament erzielten Kompromiss ein Formalakt. „Das ist jetzt das dritte Dossier, bei dem wir festgestellt haben, dass der Rat irgendwann von den vorhergehenden Schritten abgewichen ist“, sagte Spaniens Ministerin Teresa Ribera. Es wäre schwer zu erklären und gefährlich, wenn man neuerlich von der üblichen Praxis abweiche. „Das wäre ein Rückschritt.“

Für den Präzedenzfall hatte Deutschland beim Aus für den Verbrennungsmotor bei neuzugelassenen Pkw ab 2035 gesorgt, als – unter Beteiligung Österreichs – eine Ausnahme für den Betrieb mit synthetischen Kraftstoffen nachträglich berücksichtigt wurde. Auch das Lieferkettengesetz musste wieder aufgeschnürt und der Geltungsbereich deutlich verkleinert werden, damit eine Mehrheit zustande kam.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Sendlhofer EU-Korrespondent Thomas Sendlhofer