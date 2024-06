Johannes Heesters’ Witwe wird auch schon 75

Bild: ddp/STAR-MEDIA via Reuters Conne

Zur Ruhe setzen? Für Simone Rethel-Heesters kein Thema. Immerhin war ihr Mann Johannes Heesters bei seinem letzten Bühnenauftritt 107 Jahre alt – da hat die Schauspielerin, Künstlerin und Autorin noch mehr als 30 Jahre Zeit. Heute wird sie 75 – gefeiert wird zu Hause in Starnberg mit einem großen Gartenfest.

Langweile kennt sie nicht. Ihr Credo: "In dem Moment, in dem Menschen nichts mehr zu tun haben, nicht mehr gebraucht werden, werden sie unzufrieden und oft krank." Wer aufhöre, Aufgaben zu übernehmen, sich Ziele zu stecken und zu interessieren, höre auf, am Leben teilzunehmen. Ihr Mann Johannes Heesters, der Ende 2011 im Alter von 108 Jahren starb, hatte das perfekt vorgelebt.

Bildergalerie: Jopie Heesters gestorben Johannes Heesters (Foto: Reuters) Bild 1/6 Galerie ansehen

Nach dem Tod ihres Mannes hatte Rethel-Heesters ihre eigene Karriere stärker in den Mittelpunkt gerückt. Außer in "Sturm der Liebe" war sie unter anderem bei den "Rosenheim-Cops", in "Soko Stuttgart" und dieses Jahr bei "Hubert ohne Staller" zu sehen.

Jopie war "eine Ausnahme"

Stets hat sie für ein aktives Alter geworben, so auch in ihrem Buch "Alterslos – Grenzenlos". Seit 2005 ist sie Botschafterin für die Initiative "Altern in Würde".

Würde dem Alter mehr Respekt entgegengebracht, "dann bräuchte man keine Angst davor zu haben", meint sie. Dass die jungen Menschen selbst einmal mit dem Alter konfrontiert würden, vergäßen viele. Dabei seien sehr viele Ältere voller Schaffenskraft. "Wir müssen lernen, das anders zu sehen."

Johannes Heesters, seine Frau Simone und die Töchter Wiesje (links) und Nicole (rechts) Bild: Reuters

Ihre Hochzeit mit dem mehr als doppelt so alten Heesters hatte seinerzeit Aufsehen erregt: Als Simone Rethel, 42 Jahre alt, Heesters heiratet, ist er 88 Jahre alt. "Er war 88 – aber er war es auch nicht", sagt Rethel-Heesters. "Für mich war das damals normal. Jopie war in seiner Art viel jünger. Er hatte ein unglaubliches Temperament. Er war eine Ausnahme."

Nach der Heirat 1992 stehen die beiden auch gemeinsam auf der Bühne, in den 90er-Jahren in "Ein gesegnetes Alter" und 2002 in "Der Kirschgarten" von Tschechow. Sie ist seltener alleine auf Bühne oder Leinwand zu sehen. Heesters’ Auftritte haben Vorrang. "Poppie", wie er sie nannte, begleitet ihn, sie wiederholt auch mal Fragen, die er – mit gut 100 Jahren doch etwas schwerhörig – nicht versteht. Die Schauspielerin zitierte einmal seine Aussage bei der Hochzeit: "Warum soll ich aufhören? Dann verliere ich den Anschluss. Und rede bald nur noch von Krankheiten."

Aus dem Archiv: Heesters: Der letzte Entertainer ist tot

Ihre Fotobände "Schönheit des Alters" und "Johannes Heesters – Ein Mensch und ein Jahrhundert" hat Rethel-Heesters ihrem Mann gewidmet. Fast 25 Jahre lebten die beiden gemeinsam. "Es war ein Lebensabschnitt, der mich sehr glücklich gemacht hat."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper