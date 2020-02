In Wien auf Menschen losgefahren - Angeklagter war nicht zurechnungsfähig

Der Mann hatte versucht, mit einem gestohlenem Kleintransporter Polizisten und ein Urlaubspärchen am Wiener Praterstern zu überfahren. Der 28-Jährige stand daher am Donnerstag wegen mehrfachen versuchten Mordes am Wiener Landesgericht. Laut Wahrspruch der Geschworenen war er nicht zurechnungsfähig.

Der Bulgare wird in eine Anstalt für geistig abnorme Straftäter eingewiesen, wo jährlich über seine Gefährlichkeit entschieden wird. Er nahm das Urteil an, während der Staatsanwalt vorerst keine Erklärung abgab, weshalb das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.

Der Angeklagt stellte in Abrede, absichtlich auf jemanden zugefahren zu sein, konnte sich jedoch kaum an etwas erinnern und machte generell seine Krankheit für das Geschehen verantwortlich. Er habe den Polizisten lediglich Angst einjagen wollen.