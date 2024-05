Windmast am Lehmberg zu Fall gebracht: 150.000 Euro Schaden

Der Mast sei umgestürzt, so wie es aussehe nicht von selbst. Die Ermittlungen laufen in Richtung Sachbeschädigung, berichtete die Polizei am Donnerstag. Zu den Hintergründen der Tat war vorerst nichts bekannt.

Die Unbekannten durchtrennten die Spannseile der 80 Meter hohen Messanlage im Gemeindegebiet von Neumarkt am Wallersee. Dadurch stürzte der Mast um, beschrieb die Polizei den Tathergang. Danach brachen die Täter einen Technik-Container auf und legten darin Feuer. Der Brand wurde von der Feuerwehr rasch gelöscht. Der Gesamtschaden wird mit rund 150.000 Euro beziffert.

Die Windmessungen für das Lehmberg-Projekt von Salzburg AG und Wien Energie laufen seit Ende 2023. Erste Ergebnisse stimmten die Projektbetreiber sehr optimistisch. Noch diesen Sommer soll mit der Erstellung der Einreichunterlagen für die UVP begonnen werden, der Antrag selbst könnte 2025 erfolgen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.