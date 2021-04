"Fliesenlieferung": 261 Kilo Haschisch in Lkw entdeckt

Doch bei einer Zollkontrolle in Kufstein fiel den Beamten auf, dass die Waren von schlechter Qualität waren, und sie schöpften Verdacht. Tatsächlich schlug ein Spürhund an, als er an den Paletten schnüffelte. Unter den Fliesen versteckt waren Plastiksäcke voll mit Haschisch-Produkten: In Summe waren es 261 Kilo.

Der 47-jährige Fernfahrer wurde kurzzeitig festgenommen. Er sagte aber glaubwürdig aus, von der Drogenfracht nichts gewusst zu haben. Er wurde enthaftet, internationale Ermittlungen laufen.