Drei Verletzte bei Kollisionen auf Skipisten im Pongau

Bei den Unfällen wurden eine 19-jährige Deutsche, eine 55-jährige Dänin und eine 61-jährige Niederösterreicherin verletzt, berichtete die Polizei. Die Unfallverursacher konnten bisher nicht ausgeforscht werden.

Am Katschberg kam ein 20-jähriger Niederländer beim Snowboarden zu Sturz. Sein nachfahrender 19-jähriger Freund konnte nicht mehr ausweichen und streifte den 20-Jährigen mit seinem Board am rechten Oberschenkel, wodurch dieser eine rund zehn Zentimeter lange Schnittwunde am Oberschenkel erlitt. Die Pistenrettung brachte den Niederländer zu einem Arzt, der die Wunde ambulant versorgte.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.