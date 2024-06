2 Hubschrauber retteten Canyoning-Gruppe in Tirol aus Schlucht

Sie wurde während des Abseilens in eine Schlucht vom rasanten Anstieg des Wasserspiegels überrascht und alarmierte die Einsatzkräfte, informierte die Polizei. Daraufhin wurden die acht Personen von zwei Hubschraubern per Tau in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand.

Die von einem 28-jährigen Mann und einer 25 Jahre alten Frau geführte Gruppe stieg gegen 12.15 Uhr in ihre Tour am Kronburgbach im Bereich der Glanderspitze ein. Durch den Anstieg des Wasserspiegels besorgt, entschied sich die 25-Jährige zur Sicherheit der Teilnehmer – drei Männer und drei Frauen im Alter zwischen 28 und 40 Jahren – zu einem Notruf. Neben den Hubschraubereinheiten standen auch Rettung, Bergrettung und Alpinpolizei im Einsatz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.