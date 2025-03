Mehrere Täter nach Bankomatsprengung in Graz auf der Flucht

Die Diebe haben laut Polizei kurz nach 3.00 Uhr zugeschlagen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Ob sie Beute gemacht haben, war zu Mittag noch unklar. Eine Alarmfahndung verlief ohne Erfolg. Videoaufzeichnungen wurden bereits gesichtet und Zeugen wurden bereits befragt, so die Polizei.

Das könnte Sie auch interessieren: Serie gesprengter Bankomaten: "Das sind hochspezialisierte Profis"

Verletzte gibt es keine, doch der Sachschaden sei so groß gewesen, dass vorerst niemand ins Foyer der Bank eintreten konnte. Es hingen beispielsweise kaputte Stromkabel von der Decke. Unklar ist auch noch, ob und wenn ja, wie viel Beute die Täter gemacht haben. Eines der insgesamt drei Bankomatengeräte in der Filiale blieb verschont. Klar ist, dass die Täter mit zumindest einem Moped geflüchtet sind. Das Zweirad wurde am Morgen rund zwei Kilometer entfernt gefunden. Ob es gestohlen ist, sei noch nicht klar, hieß es am frühen Nachmittag auf Nachfrage. Eine heiße Spur habe man bisher noch nicht und auch welcher Sprengstoff verwendet wurde, sei noch ungeklärt.

14. Sprengung in diesem Jahr

Erst in der Nacht auf Dienstag war in Tirol ein Bankomat gesprengt worden. Dort machten die Täter allerdings keine Beute. Die Sprengung in Graz ist laut Polizei die mittlerweile 14. in diesem Jahr in Österreich und die erste in der Steiermark. Ob ein Zusammenhang mit den anderen Fällen bestehen könnte, müsse noch geklärt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.