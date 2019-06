Bär für gerissene Schafe im Pitztal verantwortlich

Der Amtstierarzt sowie ein Jäger waren zunächst von streunenden Hunden ausgegangen, eine eigens noch am Mittwochabend installierte Wildkamera lieferte nun aber Fotos eines Bären, berichtete der ORF Tirol.

Dass ein Wolf hinter den Rissen stecken könnte, hielten die Experten von Beginn an für eher unwahrscheinlich. Ein Wolf beiße nämlich in der Regel im Halsbereich zu, hieß es. Die Schafen seien "regelrecht zerfleischt" worden, hatte der betroffene Tierhalter gesagt. Eines der Bergschafe sei trächtig gewesen, das ungeborene Lamm wurde dem Muttertier aus dem Leib gerissen, so der Bauer.

Weil der Tierhalter zunächst einen Wolfsangriff nicht ausschloss, verständigte er die Behörden. Seitens des Landes wurde eine DNA-Untersuchung angeordnet.

Auch vergangenen Sommer war ein Bär durch das Tiroler Oberland gestreift. Das Tier hatte im Oberen Gericht bei Pfunds (Bezirk Landeck) mehrere Bienenstöcke zerstört.