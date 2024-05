Österreicher verreisten 2023 so viel wie noch nie

Im Jahr 2023 unternahmen 5,9 Millionen Österreicher, wie die Statistik Austria heute bekannt gab, rund 31 Millionen Reisen mit mindestens einer Übernachtung. Davon waren 27 Millionen Urlaubsreisen - inklusive Verwandten- und Bekanntenbesuche - und 3,85 Millionen Reisen Geschäftsreisen. Damit lag die Zahl der Urlaubsreisen von Personen aus Österreich nicht nur um 7,9 Prozent über dem Wert des Jahres 2022 (25,02 Millionen) und mit plus 27,4 Prozent um mehr als ein Viertel über

dem Vorpandemieniveau 2019 (21,21 Millionen), sondern erreichte auch den höchsten Wert seit Beginn der Erhebung, so die Statistik Austria.

Die Urlaubsreiseintensität, also der Anteil an Personen mit mindestens einer Urlaubsreise im Jahr, stieg 2023 auf 76,7 Prozent und lag damit um 1,3 Prozentpunkte über dem Wert von 2022.

Mehr als die Hälfte der Urlaubsreisen führten ins Ausland. Damit stieg die Zahl der Auslandsurlaube im Vergleich zu 2022 um 15,9 Prozent. Am häufigsten wurde Italien angesteuert, das einen Anteil von 19,6 Prozent an allen Auslandsurlaubsreisen einnahm, gefolgt von Deutschland (15,6 %),

Kroatien (12,3 Prozent), Spanien (5,4 Prozent) und Ungarn (4,9 Prozent). Die Zahl der Urlaubsreisen innerhalb Österreichs lag 2023 bei 12,71 Millionen, am häufigsten führten die Urlaubsreisen in die Steiermark (21,2 Prozent), gefolgt von Niederösterreich (14,2 Prozent).

PKW vor Flugzeug

Auch wenn der Pkw nach wie vor das meistgenutzte Verkehrsmittel für die An- und Abreise bei Urlaubsreisen ist, sank der Anteil der Pkw-Urlaubsreisen im Jahr 2023 auf 60,8 % und damit auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2006 (2022: 63,6 Prozent). Zugelegt haben im Vergleich zu 2022 hingegen

Flugreisen, auf die 17,5 Prozent aller Urlaubsreisen entfielen (2022 waren es noch 14,5 Prozent). Am dritthäufigsten wurde die Bahn als Verkehrsmittel genutzt (15,1 Prozent aller Urlaubsreisen).

Weniger als ein Viertel: Keine Urlaubsreise

23 der Österreicherinnen und Österreicher ab 15 Jahren, das sind etwa 1,80 Mio. Personen, unternahmen im Jahr 2023 keine Urlaubsreise. Von denjenigen, die 2023 keine Reise unternahmen, äußerte mehr als die Hälfte (50,8 Prozent), keine Beweggründe zum Verreisen zu haben. 33,1 Prozent der Nichtreisenden im Jahr 2023 gaben finanzielle Gründe an. Fast jeder dritte Nichtreisende nannte gesundheitliche Gründe oder eingeschränkte Mobilität (33,0 Prozent) als Grund. Auch die Zahl der Geschäftsreisen stieg auf rund 3,85 Millionen und übertraf erstmals wieder das Vorkrisenniveau. Mehr als die Hälfte der Geschäftsreisen wurde im Inland unternommen, wovon jede fünfte nach Wien führte.

