Perg: 53-Jähriger verletzte sich bei Sturz mit Fahrrad schwer

Ein 53-jähriger Perger fuhr am gestrigen Montag mit seinem Rennrad am Donauradweg in Richtung Saxen. Im Gemeindegebiet von Saxen sprang plötzlich die Radkette seines Rennrades heraus und verklemmte sich. Aufgrund dessen blockierte das Rad sofort, wodurch der 53-Jährige zu Sturz kam, auf dem Asphalt aufschlug und bewusstlos war.

Seine nachkommende 47-jährige Gattin setzte sofort die Rettungskette in Gang. Der Perger wurde nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen.

