Welser Start-up setzt sich bei "2 Minuten 2 Millionen" in Szene

Für das Welser Start-up "Bitter & Friends" geht es heute um sehr viel Geld. Zwei der vier Firmengründer "pitchen" ab 20.15 Uhr in der Show "2 Minuten 2 Millionen" auf Puls 4 um das Interesse prominenter Geldgeber wie Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner. Apothekerin Marie Greiff und David Faber präsentieren ihre Produktpalette erstmals vor einem großen Fernsehpublikum.

Das Welser Start-up ist eine Manufaktur für hochwertige Bitterstoff-Produkte. In Handarbeit werden Tropfen, Elixiere, Sprays, Tees und Liköre hergestellt. Anlässlich der Gründung des Unternehmens hat die Welser Zeitung im Oktober 2020 berichtet.

Wichtige Rolle für Gesundheit

"Bitterstoffe schmecken uns nicht so gut wie Kuchen oder Chips", erklärt Marie Greiff in der Vorbereitung auf die Fernsehshow, "und deshalb sind sie aus unseren Lebensmitteln in den vergangenen Jahrzehnten nahezu verschwunden." Dabei hätte sie der menschliche Körper bitter nötig, denn Bitterstoffe spielen eine wichtige Rolle für die Gesundheit.

Sie unterstützen die Leber, den Fettstoffwechsel und die Ausscheidung von schädlichen Stoffen. Zudem aktivieren sie Magen und Darm, sodass zugeführte Nahrung ideal aufgenommen und leichter verdaut werden kann.

Helfen könnten die Produkte des Welser Start-ups auch gegen das größte Gesundheitsproblem in unserer zivilisierten Welt – Stress. Über das vegetative Nervensystem tragen sie zu mehr Entspannung und Beruhigung bei. Ebenso bremsen Bitterstoffe Heißhunger und wirken sich positiv auf den Säure-Basen-Haushalt und das Immunsystem aus.

Bitterstoffe finden sich in Kräutern wie dem Löwenzahn, der Schafgarbe und dem Spitzwegerich. Da kaum jemand Zeit für eine tägliche Kräutertour hat, ist es sehr viel praktischer, auf Bitterstoffe in Form von Tropfen, Spray oder Tee zurückzugreifen. Hier setzt das 2020 gegründete Unternehmen an. Die tägliche Ration kommt einfach per Mausklick zu den Menschen nach Hause.

Ehepaare als Firmengründer

Das Welser Unternehmen besteht aus vier Gesellschaftern: den Ehepaaren Marie und Michael Greiff sowie Lisa und David Faber. Neben einer langjährigen Geschäftsbeziehung verbindet die Greiffs mit den Fabers eine tiefe Freundschaft. Seit dem Launch des Bitterstoff-Webshops im September des Vorjahres sind sie nun eine Gründerfamilie.

"Wir möchten das Wissen über Bitterstoffe in die Welt hinaustragen", erzählt David Faber. ,2 Minuten 2 Millionen‘ bietet die ideale Möglichkeit dafür", so Faber in der Sendung. Der Auftritt in der Start-up Show soll den Produkten aus Welser Provenienz nicht nur eine Bühne bieten, sondern auch ein Investment einbringen. Produktion, Logistik und Vertrieb stehen vor einem nächsten Ausbauschritt. Dafür ist Geld notwendig und idealerweise das Know-how eines erfahrenen Investors.

Die Sendung "2 Minuten 2 Millionen" lebt von den innovativen Produkten der Präsentatoren und der strengen Prüfung der potenziellen Teilhaber. Ob das Angebot aus Wels die Investoren überzeugt hat, durfte vor der Ausstrahlung heute auf Puls 4 nicht verraten werden.