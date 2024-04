In Emmas Kaffeerösterei werden Bohnen veredelt

Michael Pauzenberger beginnt seine Arbeitsroutine mit dem Einschalten der Kaffeemaschinen in "Emmas Kaffeemanufaktur" in Kallham, bis zum Abend wird der Kaffeeröster berufsbedingt rund zehn Tassen Kaffee getrunken haben. Begonnen hat der Kallhamer, der zuerst in der Hotellerie gearbeitet hat, ganz klein in der Garage mit einem von seinem Vater geschweißten Handröster. Das war vor zehn Jahren.