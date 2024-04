Welser Radfahrer erkundet Europas äußerste Winkel

Von der Punta de Tarifa in Spanien zum Nordkap in Norwegen: Am kommenden Sonntag bricht der gebürtige Welser Jürgen Hofer zu einer 15.000 Kilometer langen Radtour vom südlichsten zum nördlichsten Punkt des europäischen Festlands auf. Und weil ihn der Beginn seiner Reise schon auf die Iberische Halbinsel führt, nimmt er das "Cabo da Roca" in Portugal als westlichsten Punkt gleich noch mit. "Es ist meine bisher längste Tour, spannend wird vor allem der Abschnitt nördlich von Oslo", sagt Hofer.