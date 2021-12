Unter dem Titel "In der Nacht vor Weihnachten" hat sie zehn weihnachtliche Geschichten zum Vorlesen und zum Selberlesen geschrieben – allesamt kurzweilig und nicht zu lang. Nach einem Kinderbuch und einem Gedichtband hat sie nun ihre Ideen, die meistens bei morgendlichen Spaziergängen sprießen, in Form eines Weihnachtsbuches für Kinder umgesetzt. Das Werk, das im Eigenverlag erschienen ist und in ihrem Naturproduktegeschäft "Pro Vita" in Waizenkirchen erhältlich ist, hat die Autorin auch selbst illustriert.