VTA gründet Institut für Gesundheit und Umwelt

Die VTA Austria in Rottenbach hat gemeinsam mit drei europäischen Hochschulen das VTA-Institut für Gesundheit und Umwelt gegründet. Ziel ist es, gefährliche Keime und Viren, multiresistente Erreger sowie Mikroverunreinigungen im Abwasser nachzuweisen und diese zu eliminieren. Geplant ist ein Campus am VTA-Gelände.

Der Chemiker Kubinger verwies auf das jüngste Produkt seines Unternehmens, das multiresistente Keime und auch das SARS-CoV-2-Virus im Abwasser beseitigt. Das Institut werde unabhängig sein. "Jeder kann uns beauftragen."

Der Welser Martin Stieger, Rektor der Allensbach Hochschule Konstanz, Mediziner Michael Georg Smola von der Sigmund-Freud-Privatuniversität Wien und Betriebswirtschafter Robert Neumann von der St. Gallen Business School vertraten die drei Hochschulen und unterzeichneten den Gründungsvertrag.

Allensbach und St. Gallen bringen Management und Wirtschaftsexpertise, die Wiener Medizinwissen ein. Das Institut biete Forschung und Lehre, mit einem Schwerpunkt auf Fernlehre, erklärten Smola und Stieger. Neumann betonte den Austausch mit der Praxis. 15 Akademiker seien bereits eingestellt, es sollten insgesamt 40 bis 50 werden, sagte Kubinger. Die Anzahl der Studierenden sei nach oben offen. Das Institut gliedert sich in vier Abteilungen: Aus- und Weiterbildung/Arbeitnehmerschutz, Forschung und Entwicklung/Ressourcenmanagement, Mikrobiologie/Molekularbiologie und Chemie. Stieger bezeichnete Gesundheit und Umweltschutz als die zwei Megathemen. Immerhin plant die EU eine flächendeckende Abwasserüberwachung als eine Art Frühwarnsystem.

Im Mittelpunkt werden in Rottenbach auch Abwasseranalysen stehen. Man wolle eine Ausbildung zum Umweltingenieur anbieten, dabei dachte Kubinger an die 23.000 Mitarbeiter in den österreichischen Kläranlagen, die mit potenziell gefährlichen Krankheitserregern in Kontakt kommen können.