Österreicher brauchen 17 Prozent des Einkommens fürs Wohnen, ärmere Haushalte aber 38 Prozent

Der Anteil der monatlichen Wohnkosten am Haushaltseinkommen beträgt in Österreich 17 Prozent (Median-Wert, also 50 Prozent liegen drüber, 50 Prozent drunter). Vor zehn Jahren war es genau so viel. Das geht aus den Zahlen zur Wohnsituation der Statistik Austria hervor, die Dienstag veröffentlicht wurden.