1,68 Promille: Alkolenker kam von Laudachsee Straße ab

Glimpflich endete ein spektakulärer Unfall am Montagnachmittag für einen 44-Jährigen aus Roitham (Bezirk Gmunden). Der Mann, der sich mit 1,68 Promille Alkohol im Blut hinter das Steuer seines VWs gesetzt hatte, verlor bei der Fahrt auf der Laudachsee Straße unweit des Gasthauses "Franzl im Holz" die Kontrolle über seinen Wagen. Der Pkw kam von der Straße ab, rutsche über die Böschung, überschlug sich und kam auf der darunterliegenden Fahrbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Eine Polizeistreife, die zufällig in der Gegend unterwegs war, wurde wenig später auf den Unfall aufmerksam. Der Lenker dürfte den Überschlag augenscheinlich mit leichten Verletzungen überstanden haben. Er konnte sich selbstständig aus dem beschädigten Wagen befreien und wurde von der Rettung versorgt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,68 Promille, teilte die Polizei am Abend mit. Der Mann wird angezeigt. Für die Aufräumarbeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr Gmunden an.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es unweit des Gasthauses "Franzl im Holz" im Gemeindegebiet von Gmunden

