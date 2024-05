Annabel Schaschings Heimspiel in Ried: "Die Vorfreude ist riesig"

Annabel Schasching, Legionärin in Diensten des SC Freiburg, geht als Lokalmatadorin in das EM-Qualifikationsduell Österreichs mit Island am Freitag (18 Uhr, ORF 1) in Ried, wo mehr als 3300 Fußballfans erwartet werden. "Die Vorfreude ist riesig", betonte die 21-Jährige, die sich auf lautstarke Unterstützung von den Rängen einstellen darf.