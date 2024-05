Otto Virtanen fehlte nicht viel, um zum zweiten Mal binnen sechs Tagen in Roland Garros zum Österreicher-Schreck zu werden. Nachdem der Weltranglisten-156. aus Hyvinkää in der Qualifikation die French-Open-Karriere von Tennis-Star Dominic Thiem beendet hatte, führte er gegen Filip Misolic nicht nur 2:0 in Sätzen, sondern auch 4:0 im vierten.