Wegen Drogenhandel und Wucherkrediten: 2 Kosovaren in Wels festgenommen

Bereits Ende 2020 wurden die zwei Männer (34, 38), Mitglieder einer professionell agierenden albanischen Tätergruppe, von einem Zeugen angezeigt. Ermittlungen in Deutschland und Österreich deckten sich mit der anonymen Mitteilung.

Der Vorwurf: kiloweise Kokainlieferungen aus Deutschland und den Niederlanden und Weiterverkauf im Großraum Wels. Außerdem sollen die beiden Männer private Kredite mit Wucherzinsen vergeben haben.

Der 38-Jährige ist nicht der Einzige in der Familie, dem Drogenhandel vorgeworfen wird. Der in Deutschland lebende Zwillingsbruder soll dem 38-Jährigen bei den kriminellen Geschäften geholfen und selber Suchtmittelhandel in Deutschland betrieben haben. Der Mann wurde gemeinsam mit einem weiteren Bruder bereits 2021 festgenommen.

Kredit mit 96 Prozent Zinsen

Trotz gemeldetem Angestelltenverhältnis, gingen die Beschuldigten keiner legalen Beschäftigung nach. Ein Geschäftsinhaber in Wels hatte wegen finanzieller Schwierigkeiten zwei Kredite mit Wucherzinsen in der Höhe von 96 Prozent pro Jahr bei den Beschuldigten aufgenommen.

Der Mann hätte sich in einer Zwangslage befunden und musste zusätzlich zu den hohen Zinsen eine Gegenleistung bringen. Er beschäftigte die beiden Kosovaren, allerdings nur auf dem Papier. Die Männer waren so als aufrecht beschäftigt gemeldet, hatten Anspruch auf Sozialleistungen und auf eine Aufenthaltsbewilligung, arbeiteten aber nicht.

Auch die aus dem Kosovo nachgekommene Frau des 38-Jährigen war nach Drängen des Ehemannes, zum Schein bei der Firma beschäftigt worden.

Drei und sechs Jahre unbedingte Haft

Ende April 2023 wurden vom Landeskriminalamt Wels Hausdurchsuchungen bei den Beschuldigten durchgeführt. Insgesamt wurden rund 34.000 Euro Bargeld, zahlreiche Handys und Laptops, Luxusartikel und 211 Gramm Kokain sichergestellt.

Der Jüngere wurde an Ort und Stelle festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht, der Ältere wurde auf freiem Fuß angezeigt. Vergangenen April mussten sich die Beschuldigten vor Gericht verantworten. Das Urteil: Drei und sechs Jahre unbedingte Haft - noch nicht rechtskräftig.

