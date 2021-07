Preisgekrönte Jungunternehmer

In der Kategorie Raketenstart, der Gründer und Newcomer umfasst, siegte die SitePlan GmbH aus Wels mit den vier Gesellschaftern Martin Beiganz, Florian Fischer, Marco Eigletsberger und Christian Obermayer. Das 2019 gegründete Unternehmen beschäftigt sich mit digitalen Navigationslösungen. In der Kategorie "Platzhirsche" siegte die Archery Equipment GmbH aus Marchtrenk. Das von Erwin Eber und Bernhard Badegruber geführte Unternehmen produziert innovative Bögen für den traditionellen Bogensport. 90 Händler in sechs Ländern werden damit beliefert.