Mobilität für die ärmsten Regionen: MIVA in Stadl-Paura feiert Jubiläum

Die vor 75 Jahren ins Leben gerufene Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft (MIVA) mit Sitz in Stadl-Paura fördert Mobilität in Entwicklungsländern. Allein im Vorjahr wurden mehr als 3000 Transportmittel dank der zahlreichen Spender finanziert, die in 54 verschiedene Länder gingen.

"Mobilität ist vielfältig: Sie sichert Existenzen, ermöglicht Bildung, schenkt den Menschen Hoffnung, hilft Distanzen zu überwinden und rettet im Notfall Leben", betont MIVA-Geschäftsführerin Christine Parzer.

Das Jubiläum wird am Freitag ab 12 Uhr im Christophorus Haus gefeiert. Es wird zahlreiche Mitmach-Stationen der Stadlinger Vereine geben. Die Besucherinnen und Besucher können auch die kuriosen Fahrräder des "Radl-Salon" testen. Der passende Sound wird ebenfalls geliefert, denn an diesem Tag übernimmt Life Radio die Moderation und die Bühne.

Trial-Weltmeister zu Gast

Höhepunkt ist der Auftritt des Rad-Profis und Weltmeisters Thomas Pechhacker, der mit seinem Bike bei den atemberaubenden Show-Acts in die Welt des außergewöhnlichen Trial Sports entführen wird. Anschließend gibt es ein Meet & Greet mit einer Autogrammstunde.

Mit dabei ist auch die Volksschule Stadl-Paura. Seit September haben die Schülerinnen und Schüler fleißig "Schulwegmeilen" für den guten Zweck gesammelt. Die klimaneutral zurückgelegten Fußwege werden von Sponsoren in Geld umgewandelt und damit MIVA-Fahrräder für Kinder in der "Barefoot School" in Sambia finanziert.

Alle, die mit dem eigenen Fahrrad zum Jubiläumsfest anreisen, bekommen um 15.30 Uhr den Segen für unfallfreie Fahrt vom Linzer Diözesan- und MIVA-Bischof Manfred Scheuer.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger