Jahrelanges Engagement für Heiligenberg

Bürgermeister Manfred Haslehner hat bei der Gemeindeweihnachtsfeier verdiente Gemeindebürger, die sich seit vielen Jahren in Vereinen und Körperschaften engagieren, ausgezeichnet.

Den Ehrenring in Silber erhielten auf Beschluss des Gemeinderates Sylvia Maurer (Goldhauben-, Hut- und Kopftuchgruppe), Monika Steinbock (Pfarrgemeinderat), Johann Hofinger (freiwillige Feuerwehr), Franz Steininger (Musikverein), Markus Schützeneder (Sportunion) sowie Manfred Litzlbauer (Ausbau Glasfasernetz, Digitalisierungsbeauftragter).

"Mit ihrem Einsatz für die Gemeinschaft leisten die Geehrten einen wesentlichen Beitrag für die Sicherheit und das Zusammenleben in Heiligenberg, sodass sich die Menschen in unserer Gemeinde wohlfühlen können", betonte Bürgermeister Haslehner.

In der kleinen Gemeinde im Bezirk Grieskirchen werde für alle Bevölkerungsgruppen und Altersschichten etwas angeboten. Viele Gemeindebürgerinnen und -bürger sind aktive Mitglieder in Vereinen und Körperschaften. "Ohne Vereine wäre unsere Gesellschaft in sozialen, kulturellen und sportlichen Angelegenheiten um vieles ärmer. Aktive Vereine sind lebenswichtig für die Gemeinde, aber auch für unsere Gesellschaft", betonte Haslehner.

