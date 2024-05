Nadja Maleh: „Wir gehen wie Zombies auf Autopilot durchs Leben“

Nadja Maleh bringt 18 Figuren auf die Bühne in Schlüßlberg.

Kabarettistin, Sängerin, Schauspielerin, Regisseurin und Achtsamkeitstrainerin – Nadja Maleh ist vielseitig beschäftigt. Seit jeher wollte sie unterhalten, sagt sie im Interview mit was ist los?: „Schon als Schulkind habe ich mich im Fasching als Clown verkleidet, während die anderen Mädchen Prinzessinnen waren.“ Am 22. 5. ist die 51-Jährige mit ihrem aktuellen unterhaltsamen, aber auch gesellschaftskritischen Programm „Bussi Bussi“ in der Schlüßlberger Hofbühne