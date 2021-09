Impfbus in den Stadtteilen

Die nächsten Stationen des Impfbusses sind am Donnerstag, 23. September, bei der VHS Pernau (Ingeborg-Bachmann-Straße), am Freitag, 24. September, beim Fachhochschul-Campus (Stelzhamerstraße) und am Samstag, 25. September, am Interspar-Parkplatz (Oberfeldstraße) jeweils von 13 bis 16 Uhr.

Derzeit sind in Wels 52,3 Prozent der Gesamtbevölkerung voll-immunisiert, in Linz sind es bereits 58,2 Prozent und in Steyr 56 Prozent.

Die Stadt Wels weist darauf hin, dass es bei der Stimmabgabe bei den Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen keine Corona-Einschränkungen geben wird. Es ist auch kein 3-G-Nachweis erforderlich, es soll aber eine FFP2-Maske getragen werden.