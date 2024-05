Baggern und Pritschen beim Welser "City Beach" ab Juli

Anfang Juni hält wieder Strandflair auf dem Welser Minoritenplatz Einzug: Die Firma "deinImpuls" eröffnet zum dritten Mal den "City Beach". 200 Tonnen Sand transportiert das Unternehmen in die Innenstadt, um dort einen Sand-Sportplatz für Beachvolleyball, Beachsoccer, Yoga und Boccia sowie einen Kinder-Spielplatz und einen Gastrobereich zu errichten.

"Wir machen das Angebot heuer erstmals kostenlos, um noch mehr Leute anzuziehen", sagt deinImpuls-Geschäftsführerin Lisa Niederschick. Die Gebühren aus den Vorjahren fallen also weg, die Veranstalter bitten aber weiterhin um Reservierungen. Gruppen, etwa von Unternehmen oder Vereinen, können die Plätze vorab buchen. Auch die nötige Ausrüstung ist vor Ort vorhanden.

Gehörlosen-Staatsmeisterschaften

Schon jetzt ist das Programm gut gefüllt: Noch vor dem Start des City Beach findet das Public Viewing für das EM-Halbfinale auf dem Sandplatz statt. Die offizielle Eröffnung erfolgt am 12. Juli mit dem Finale der Firmen-Sportliga im Beachvolleyball. Am 13. Juli finden die Gehörlosen-Staatsmeisterschaften statt. Das Sommerferienprogramm der Stadt beinhaltet mehrere Kinder-Kurse in Volleyball und Beachsoccer auf dem Sandplatz.

Peter Jungreithmair, Geschäftsführer des Welser Stadtmarketings, spricht von einem gelungenen Projekt: "Der Minoritenplatz wird damit ideal als Platz für Feiern und Veranstaltungen genutzt." Die Stadt stellt die Fläche zur Verfügung, deinImpuls kommt selbst für den Betrieb auf. "Wir sind deshalb auch noch auf der Suche nach Sponsoren", erklärt Niederschick.

Auch Bürgermeister Andreas Rabl (FP) zeigt sich über die dritte Auflage des City Beach erfreut: "Es zieht wieder Urlaubsfeeling pur in die Innenstadt ein."

