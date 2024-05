Handel klagt über unfaire Onlinekonkurrenz aus China

Die Jahresbilanz und der Ausblick des österreichischen Handels fallen durchwachsen aus. Das erhoffte Comeback nach Corona ist nicht gelungen. Zwar seien die Ausgaben der privaten Haushalte, wie die Studie "Österreichs Handel in Zahlen" zeigt, 2023 auf 77,2 Milliarden Euro gestiegen, real und inflationsbereinigt sei die Nachfrage allerdings unter dem Niveau 2022 geblieben.

"Viele Österreicher sahen sich wegen der hohen Preise für Strom, Treibstoff und Miete dazu gezwungen, bei den Einkäufen zu sparen", sagte Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, am Dienstag bei der Pressekonferenz. Vor allem bei Produkten rund um Haus und Garten (siehe Grafik), Einrichtungsgegenständen und Elektrogeräten wurde gespart. Generell sei eine deutliche Verschiebung des Konsums Richtung Freizeit und Tourismus feststellbar. "Die Ausgaben für Reisen, Freizeit und Mobilität sind um mehr als neun Prozent gestiegen", sagte Studienautor Andreas Kreutzer. Dies spiegle sich auch im Fünfjahresvergleich wider: Während der stationäre Handel in Österreich rund sechs Prozent der Haushaltsausgaben einbüßte, legte der Onlinehandel um fast 23 Prozent zu. Neben Arbeitsmarktproblemen und Bürokratieauswüchsen sind dem Handelsverband die chinesischen Onlinebilliganbieter Shein und Temu ein Dorn im Auge: Die Zahl der Versandpakete ist allein 2023 um zehn Millionen auf mehr als 110 Millionen Lieferungen pro Jahr gestiegen. Gleichzeitig sank der durchschnittliche Warenwert von rund 75 auf 62 Euro. Das heißt, immer mehr billige Waren werden gekauft – meist aus Fernost.

Oder, wie es Rainer Will, plastisch ausdrückte: "Täglich landen in Europa bis zu 35 Großraumflugzeuge mit Billigwaren aus China." Der Handelsverband warnte eindringlich vor dieser Entwicklung und fordert ein entschlossenes Auftreten der EU und eine Abschaffung der Zollfreigrenze für chinesische Produkte – von 150 auf null Euro. Hier gehe es, so Will, um zwei Milliarden Pakete, die zollfrei nach Europa kämen. Dies sei eine unfaire Onlinekonkurrenz aus China, warnt der Handelsverband. Erstmals deutete gestern auch Österreichs Finanzminister Magnus Brunner eine raschere Abschaffung der Zollfreigrenze an. Geplant ist diese von der EU nämlich erst 2028.

Ein Abebben des Warenstroms aus China erwartet der Handelsverband nicht, im Gegenteil, er rechnet damit, dass heuer um eine Milliarde Euro bei chinesischen Webshops bestellt werde. Das entspräche zehn Prozent der gesamten E-Commerce-Ausgaben der österreichischen Privathaushalte. "Das ganze Wachstum im Onlinehandel floss nach China ab", sagte Kreutzer. Der chinesische Onlinehändler Temu sei 2023 "exponentiell gewachsen" und Shein mittlerweile zum größten Modehändler der Welt aufgestiegen. Jeder zweite unter 27-Jährige habe schon bei einem der beiden Onlinediskonter bestellt. Trotz dieser Aussichten würden laut Studie 33 Prozent der österreichischen Händler in diesem Jahr mit einem Gewinn rechnen, 37 Prozent mit einem ausgeglichenen Ergebnis und 30 Prozent mit Verlusten.

