„Brucknerbriefing“ bei den Literaturtagen Steyr

Das Konzept der Literaturtage ist, dass die Kulisse der Altstadt Steyr mitspielt, dass wir die Lesungen in den Innenhöfen und an sonstigen schönen Plätzen veranstalten“, sagt Karin Fleischanderl. Die gebürtige Steyrerin, 1995 mit dem Österreichischen Staatspreis für literarische Übersetzung gekrönt, fädelt auch heuer von 17. bis 19. Mai literarische Perlen an besonderen Orten ihrer Heimatstadt auf. „Wir mäandern seit Jahren durch die Stadt und entdecken immer wieder neue