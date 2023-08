Herausgeputzt für Oldtimer-Jubiläum in Rottenbach

ROTTENBACH. Zusammen bringen sie es auf 165 Jahre, die 73-jährige Welserin Hermi Kürner und ihr 92 Jahre alter Mercedes-Benz W15 Typ 170. Das eingespielte Gespann wird nächste Woche das Oldtimertreffen und Jubiläumsfest "20 Jahre Oldtimerclub AMTC Rottenbach" adeln. Direkt von dort wird die reiselustige Pensionistin zu ihrer nächsten rund 4000 Kilometer langen Reise aufbrechen und von vielen Oldtimerfreunden verabschiedet. Ziel ist Polen, wo sie so nahe wie möglich entlang des rund 1000 Kilometer langen Flusses Weichsel bis zur Bernsteinküste fahren wird, zurück geht es entlang der Flüsse Oder, Neiße und Moldau.

"Ich fahre täglich, so weit es mich freut, ohne Navi, aber mit der Landkarte wie früher", sagt Kürner im Gespräch mit den OÖNachrichten. Zurück will die ehemalige Reisebusunternehmerin und Aquarellmalerin spätestens am 22. September sein. Ihr Oldie sei perfekt in Schuss und gewartet. "Ich werde sicher keine Probleme haben und nur Öl nachfüllen und tanken müssen." Rund elf Liter Super plus schluckt ihr einzigartiger Oldtimer, der letzte seiner Art, mit dem sie im Vorjahr am Schwarzen Meer war.

"Wir freuen uns sehr, dass Hermi Kürner den Start bei uns macht, wir werden sie musikalisch verabschieden", kündigt Josef Schiller, Obmann des AMTC Rottenbach, an. Der Besitzer von mehreren Oldtimern, darunter ein Ford A, Baujahr 1929 und ein Puch 500 aus den 1960ern, war vor 20 Jahren Gründungsmitglied des Oldtimerclubs, dessen Schaffung zuvor am Stammtisch in einem Wirtshaus beschlossen wurde. Zum ersten Treffen kamen damals 20 Fahrzeuge, bei der Jubiläumsveranstaltung am 3. September erwartet Schiller bei Schönwetter rund 800 Oldtimer (Autos, Motorräder, Mopeds und Traktoren) und rund 2000 Besucher. Der Club hat mittlerweile mehr als 200 Mitglieder aus 50 Gemeinden.

80 freiwillige Helfer werden am Jubiläumswochenende auf den Beinen sein. Beginn ist bereits am Samstag, 2. September, um 5 Uhr früh mit dem Teilemarkt mit Anbietern aus dem In- und Ausland. Am Sonntag werden die edlen Fahrzeuge ab 9 Uhr im Ortszentrum erwartet. Kurz vor dem Start der Präsentationsfahrt der Oldtimer ab 11 Uhr wird Hermi Kürner aufbrechen.

Dank der Unterstützung von Sponsoren gibt es zum Jubiläum auch 20 wertvolle Preise zu gewinnen, den Hauptpreis, einen restaurierten 18er-Steyr-Traktor, stellte VTA-Chef Ulrich Kubinger zu Verfügung. Kulinarisch werden die Besucher vom Team des Gasthauses Mauernböck und dem Café Heftberger versorgt.

Startgeld für die Präsentationsfahrt sind zehn Euro. Mit einem Teil des Erlöses wird die Feuerwehr unterstützt.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger