Heißwasser wärmt die Häuser am Kaiser-Josef-Platz

Mit Projekten dieser Art hat das Unternehmen viel Erfahrung. "Nachdem unsere Rohrleitungsteams eine Vielzahl an derartigen Aufträgen in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in Italien abgewickelt hat, ist die Arbeit in Wels eine ganz besondere Ehre", erklärt Miteigentümer Gregor Kremsmüller.

Die gesamte Versorgung vieler Häuser wurde erneuert. Neben der Fernwärme wurden Leitungen und Kabeln für Wasser, Strom und Internet gelegt. Die gesamte Fernwärmestrecke mit Vor- und Rücklaufleitungen beläuft sich auf 2,8 Trassenkilometer. 1600 Schweißnähte verbinden die einzelnen Leitungsrohre. 80 Häuser werden mit umweltfreundlicher Energie versorgt.

"Besonders stolz sind wir auf unsere Schweißer. Wer einmal beobachten konnte, wie ein Schweißer mithilfe eines Spiegels an der nicht sichtbaren Unterseite arbeitet, wird von dessen handwerklichen Fähigkeiten begeistert sein", so Kremsmüller. Die Fernwärme ist wesentlich energiesparender als eine autarke Versorgung jedes einzelnen Hauses.