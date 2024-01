Droht ein Blackout durch den Klimawandel?

Der Energietechniker hat an der Technischen Universität in Wien untersucht, wie sicher das österreichische Stromsystem hinsichtlich des Klimawandels ist. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen den künftigen Ausbaubedarf bei Stromerzeugungseinheiten, Speichern und Netzen und beleuchtet, wie die Stabilität bei Hitzewellen und längerer Zeit ohne Sonnenschein gesteigert werden kann, um somit auch künftig eine sichere Stromversorgung hierzulande zu gewährleisten. Der Techniker stellt diese Studie vor und beantwortet gerne Fragen. Beginn ist um 16.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Dank der Kooperation mit der Physikalischen Gesellschaft (ÖPG) und dem Medienkulturhaus Wels kann man auch via Livestream dabei zu sein. Link auf www.welios.at

