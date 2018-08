Paar wurde bei Autounfall in Grieskirchen verletzt

GRIESKIRCHEN. Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Montagvormittag an ein Kreuzung bei der Stadteinfahrt Grieskirchen.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Grieskirchen und Tolleterau übernahmen die Aufräumarbeiten. Bild: FF Grieskirchen

Zu dem Unfall kam es gegen 10:50 Uhr, als ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Grieskirchen an der ampelgeregelten Kreuzung bei Grünlicht von der B137 kommend nach links in Richtung Stadtzentrum abbiegen wollte. Er dürfte dabei den entgegenkommenden Pkw, besetzt mit einer Jungfamilie, übersehen haben.

Die beiden Autos kollidierten frontal. Durch den Unfall wurden sowohl der 29-jährige Familienvater, als auch seine 30-jährige Lebensgefährtin, beide aus dem Bezirk Grieskirchen, leicht verletzt. Die fünf Monate alter Tochter des Paares überstand den Unfall unverletzt. Auch der 21-Jährige blieb unversehrt, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Das Paar wurde in das Klinikum Wels eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren Grieskirchen und Tolleterau an. Sie sicherten die Unfallstelle ab, banden ausgelaufene Betriebsmittel, reinigten die Fahrbahn und unterstützten die Polizei bei der Verkehrsumleitung. Gegen zwölf Uhr war der Einsatz beendet.

