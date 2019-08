Trauer in Tarsdorf nach Unfalltod eines Familienvaters

Groß ist die Erschütterung in Tarsdorf (Bez. Braunau) nach dem tragischen Unfalltod eines Familienvaters.

Der 53-jährige Herbert S. war am Dienstag gegen 18.55 Uhr mit seinem Mopedroller auf dem Heimweg vom Schwammerlsuchen. Auf der Kreuzung der Fuckinger Straße mit der Straße "Neues Dorf" stieß er frontal gegen den Pkw einer 31-jährigen Tarsdorferin. Er wurde auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen.

Ein nachkommender Autofahrer hatte die Einsatzkräfte alarmiert, doch der Notarzt, der mit einem Rettungsteam aus dem benachbarten Bayern nach wenigen Minuten am Unfallort eintraf, konnte nur noch den Tod des 53-Jährigen feststellen.

"Wir sind alle tief betroffen", sagt Alois Sommerauer, Kommandant der Feuerwehr Tarsdorf, bei der um 19 Uhr der Alarm eingegangen war. Mehr als zwei Stunden waren 16 Kameraden mit den Aufräumarbeiten und der Straßensperre betraut.

Hilfsbereit und gesellig

Der 53-Jährige sei ein "sympathischer, hilfsbereiter Mensch" gewesen, sagt Sommerauer: "Er hat bei unserem jährlichen Hallenfest und bei vielen Vereinsfesten freiwillig als Kellner mitgeholfen."

Herbert S. wohnte mit seiner Lebensgefährtin im Ortsteil Sensberg. Er war Vater eines schulpflichtigen Sohnes. Zur Arbeit pendelte er nach Burghausen in Bayern, wo er als Schichtarbeiter in einem Chemiewerk beschäftigt war.

Herbert S. war ein geselliger Mensch: In jungen Jahren war er begeistertes Mitglied der Tarsdorfer Landjugend, mehr als 30 Jahre lang gehörte er einer Stammtischrunde in einem örtlichen Gasthaus an. Seinen sportlichen Ambitionen ging er als Mitglied des Tennisclubs nach.

Die 31-jährige Pkw-Lenkerin erlitt einen schweren Schock. Sie wurde ins Spital gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen durch die Polizei Ostermiething.

Artikel von Alfons Krieglsteiner Redakteur Land und Leute a.krieglsteiner@nachrichten.at