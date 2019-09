VP-Funktionäre gehen für Kurz Klinken putzen

Bei den guten Umfragewerten nur keine Müdigkeit vorschützen, lautet die Devise von Gunter Mayrhofer, dem Steyrer Stadtparteiobmann der VP: "Wenn ein Rad in Schwung ist, beschleunigt es viel besser", sagt er. Die VP will rennen, auch wenn der Wahlsieger Sebastian Kurz laut Meinungsforschung schon feststeht. Je 10.000 Haushalte in den Bezirken Steyr-Land und Kirchdorf wollen die Funktionäre besuchen und in der Stadt Steyr an 1000 Wohnungstüren läuten. "Ich glaube, dass die erfolgreiche Regierungsarbeit der VP die beste Werbung ist", sagt Mayrhofer.

Türklinken putzen für Sebastian Kurz und dessen Team geht auch der Schiedlberger Bürgermeister, Nationalrat und VP-Bezirksparteiobmann von Steyr-Land Johann Singer, auch wenn er um seinen eigenen Parlamentssitz nicht mehr laufen müsste wie bei der vorigen Nationalratswahl. Die VP hat ihre verschärfte Vorzugsstimmenregel auf das gesetzliche Wahlrecht heruntergeschraubt. Singer erklärt: "Sebastian Kurz will mit einer eingespielten Mannschaft antreten."

Den Wahlkampf macht er trotzdem "noch einmal mit voller Begeisterung" mit: Nach seiner Lebensplanung wird es Singers letzte Periode im Hohen Haus sein. Die Hoffnung auf ein zweites Direktmandat im Traunviertel lebe wie nie zuvor, Singer hält es für Listenzweite Bettina Zopf aus Gmunden "in Griffweite".

Der VP-Wahlkampf soll dabei nicht zur trockenen Baustelle werden: Auf Fahrrädern wird Bauernhof-Eis verteilt, und "wir werden Freunde und Sympathisanten auch beim Public Viewing der TV-Duelle im Wirtshaus versammeln", sagt Kirchdorfs VP-Bezirksparteichef Christian Dörfel.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at