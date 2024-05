Handball-Präsident Ditachmair verrät: "Habe mich beim Halbfinale aus der Halle geschlichen"

Der HC Linz AG steht im Finale der heimischen Liga. Dank des 32:30 über Fivers Margareten trifft der siebenfache Meister in der am nächsten Dienstag auswärts beginnenden "Best of 3"-Finalserie auf den Sieger aus Krems gegen Hard. Linz-Präsident Bernhard Ditachmair im Interview. OÖN: Wie intensiv war das zweite Halbfinale für Sie? Bernhard Ditachmair: Sehr. Als wir 23:27 hinten waren, hab ich mich aus der Halle geschlichen, weil ich die Anspannung nicht mehr ausgehalten habe. Das habe ich