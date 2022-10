Tief eintauchen in die Welt des Maschinenbaus

Mit Experten, ausgebildet im eigenen Haus, wirkt GTech dem Fachkräftemangel entgegen.

Diese Bemühungen zahlen sich bereits aus: In der Lehrwerkstatt von GTech herrscht reges Treiben. Insgesamt arbeiten 23 Lehrlinge im großzügigen Ausbildungszentrum an ihrer Karriere als Elektrotechniker, Metalltechniker oder Mechatroniker. Beim "Next Generation Day" am Freitag, 18. November, ab 13 Uhr können Interessierte tief in die (Ausbildungs-)Welt eines führenden Maschinen- und Anlagenbauers eintauchen.

Mehr Infos: www.gtech.at