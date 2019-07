Nico Wimmer bestand gegen die Bullen aus Salzburg seinen ersten Härtetest

STEYR. 1700 Fans feuerten den SK Vorwärts Steyr beim Jubiläumsspiel gegen Red Bull Salzburg lautstark an und sahen dabei auch dem Champions-League-Starter genau auf die Beine. "Natürlich sind die Bullen mit einer jungen Truppe angerückt, aber ihre Qualität und ihr Tempo sind dennoch beeindruckend", sagte Vorwärts-Trainer Willi Wahlmüller danach: "Wir sind defensiv sehr gut gestanden und haben auch einige Nadelstiche setzen können." Erst am Ende habe nach einigen Wechseln die Ordnung gefehlt und seine Elf habe dem Dauerdruck Tribut zollen müssen. So sei dann auch der Hattrick des eingewechselten Rene Hellermann in der letzten Viertelstunde zum 0:4 für die Gäste aus Salzburg zustande gekommen.

Zufrieden durfte Wahlmüller jedenfalls mit dem Comeback von Nico Wimmer sein, der mehr als 64 Minuten lang seinen ersten Härtetest nach der Verletzungspause erfolgreich absolvierte. Schwieriger hatten es gegen die Bullen die beiden offensiven Testspieler. Der Rumäne Madalin wird nicht verpflichtet, der junge Okan Yilmaz von Wacker Innsbruck erhält eine zweite Chance, sich zu zeigen. (win)