Hundebesitzer attackierte Spaziergänger, der helfen wollte

Zu dem Vorfall ist es am Dienstag gegen 15 Uhr am Gehweg in der Ortschaft Rosenegg gekommen. Eine Auseinandersetzung zweier Hunde hatte mehrere Kinder dermaßen verängstigt, dass sie laut um Hilfe schrien. Ein 63-Jähriger, der gerade einen Spaziergang mit seiner Frau unternahm, wurde darauf aufmerksam und ging dazwischen.

Er dirigierte die Kinder zur Seite und bekam - nachdem die beiden Hunde wieder voneinander losgelassen haben - einen Faustschlag von einem der Hundebesitzer verpasst. Der 38-jährige Steyrer habe sich während des Polizeieinsatzes äußerst aggressiv verhalten, berichtet die Landespolizeidirektion.

Der 63-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.