"Hüftschuss" der Behörde gegen Schwäne ist ungültig

So schnell schießen also auch die Jäger nicht, die mit der angeordneten Bejagung von fünf Höckerschwänen, die Wiesen am Ennsufer in Lahrnsdorf abgeweidet und verkotet hatten, ohnehin keine große Freude hatten. Das Landesverwaltungsgericht gab der Berufung eines Tierschutzvereines statt und hob den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Steyr zum Zwangsabschuss auf.

Landwirte hatten darüber Klage geführt, dass sich eine Kolonie von 40 Schwänen auf ihren Wiesen niedergelassen und diese verkotet hätten, sodass sie Heu und Gras nicht mehr an ihre Kühe verfüttern könnten. Ihren Höfen schade das Federvieh wirtschaftlich schwer. Die BH Steyr-Land hatte auf die Beschwerden hin, die es schon seit Jahren gibt, verfügt, dass zur Vergrämung fünf Jungschwäne abgeschossen werden sollen. Wie sich jetzt vor dem Landesverwaltungsgericht herausgestellt hat, hatte die Behörde dabei aber einen "Hüftschuss" abgegeben.

Ihren Befehl zum Zwangsabschuss hätte sie nämlich mit einem agrarfachlichen Gutachten über die von den Schwänen am Ackerland angerichteten Schäden begründen müssen, das der jagdliche Sachverständige der BH Steyr-Land selbst gefordert hatte. Die Behörde hatte keines beigebracht, weshalb sie jetzt über den Fall neu entscheiden muss.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer

