Goldhaubenfrauen als Rotkreuzhelfer

Sie sammelten Gummi und Stoffe und nähten daraus die begehrten Mundmasken. 100 Stück davon übergab Obfrau Pauline Leitner an den Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Steyr, Urban Schneeweiß. Aus dem Verkaufserlös weiterer Mundmasken werden aufgrund der Coronakrise in Not geratene Steyrer Familien unterstützt.

