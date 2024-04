Neue Verkaufsleiterin in Wolfern

Personelle Änderung bei Österreichs führendem Tiefkühl-Produzenten: Silvia Teichmann ist neue Verkaufsleiterin bei Weinbergmaier. In dieser Position ist sie neben der Kundenbetreuung auch für den Sales Support zuständig. Knapp 30 Jahre Berufserfahrung konnte Silvia Teichmann (57) in Vertriebspositionen in diversen Branchen bis heute sammeln. Vor ihrer Anstellung bei Weinbergmaier im Jahr 2022 war sie vier Jahre lang in unterschiedlichen Führungspositionen im Vertrieb bei der Greiner AG sowie 26 Jahre bei der Mondi Group, zuletzt als Sales Director, beschäftigt. Die erfahrene Vertriebsexpertin und Mutter zweier erwachsener Kinder hat BWL an der Hamburger Fernhochschule studiert sowie zahlreiche Weiterbildungen im Verkaufsbereich absolviert. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die Betreuung bestehender Kunden sowie die Entwicklung und Umsetzung von neuen Verkaufsstrategien. Als Leiterin der Support-Abteilung für den Verkauf liegen ihre Schwerpunktthemen in der Kunden- und Artikelanlage sowie in der Daten-, Konditionen- und Preispflege. Die versierte Verkaufsleiterin berichtet direkt an Geschäftsführer Gerald Spitzer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Wolfern Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.