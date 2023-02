Stadioneröffnung: Die Fans kehrten auf die Gugl zurück

"Heute ist wie Geburtstag, Weihnachten und Ostern zusammen", sagte Thomas Aner aus Linz. Bereits im Jahr 1954 stand er als damals fünfjähriger Bub im alten Stadion und feuerte den LASK an. Am Freitag betrat er zum ersten Mal gemeinsam mit rund 13.000 Fans die neu eröffnete Raiffeisen-Arena auf der Gugl, wo die Spannung vor dem Eröffnungsspiel des LASK gegen Austria Lustenau deutlich zu spüren war. Aners Urteil: "Es ist super geworden. Heute schlagen ma zu, der Sieg ist dann noch das i-Tupferl."

Bereits drei Stunden vor Spielbeginn machten sich viele Fans zu Fuß oder mit dem Bus auf den Weg zum Stadion. Mit Sprechchören wie "Der ASK ist wieder da" stimmten sie sich auf den Abend ein, auch der plötzlich einsetzende Regen konnte die Stimmung der Fußballbegeisterten in Linz nicht trüben. Schon gar nicht in der Fanzone vor der schwarz-weißen Stehplatz-Tribüne, die um 17.50 Uhr geöffnet wurde.

Auch die Raiffeisen-Arena schnitt bei den Fans gut ab: "Ich freue mich schon seit Monaten darauf, das neue Stadion schaut sensationell aus", sagte Mathias Bohn. Ähnlich die Meinung von Roswitha Erber aus Hartkirchen: "Es ist super schön geworden. Ich bin immer wieder bei den LASK-Spielen, aber heute ist es natürlich etwas Besonderes."

Kritik wegen Ticketpolitik

Nur ein Schatten lag auf dem Eröffnungsspiel: In einem offenen Brief kritisierten die Fans die Entscheidung des LASK, keine Einzeltickets für das Eröffnungsspiel zu verkaufen. Der Verein habe dabei nur den Verkauf der Dauerkarten begünstigen wollen. Zudem könnten sich vor allem Jugendliche und sozial schwächer gestellte Menschen die Tickets nicht leisten.

Liveticker: Das neue Stadion wurde mit dem Spiel gegen Austria Lustenau eröffnet. Markus Prinz berichtet live vom Spiel und dem Geschehen davor.

