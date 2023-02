LIVE: Countdown zur Eröffnung der Raiffeisen Arena

Jetzt aktualisieren!

17:35 Uhr: Die LASK-Fans der "Landstrassler" haben gestern einen offenen Brief an den Verein veröffentlicht, weil sich der LASK nicht gesprächsbereit gezeigt hat. Es geht um die umstrittene Entscheidung, keine Tageskarten aufzulegen. Mehr dazu lesen Sie hier:

Mehr zum Thema LASK LASK-Fans übermittelten in offenem Brief Kritik an der Ticketpolitik des LASK LINZ. Die Fangemeinschaft "Landstrassler" äußerten in einem offenen Brief Kritik an der Entscheidung des LASK, keine Einzeltickets für das ... LASK-Fans übermittelten in offenem Brief Kritik an der Ticketpolitik des LASK

17:30 Uhr: Noch drei Stunden bis zum Anpfiff. Die Fanzone sollte jetzt öffnen - wir begeben uns wieder auf den Weg dorthin.

Auf dem Weg zum Stadionvorplatz. Bild: Markus Prinz

17:25 Uhr: Wesley G. soll die hinterlegten Karten ausgeben. Aktuell wartet er mit einer Kollegin aber noch auf die Instruktionen. In fünf Minuten sollen die Ticketschalter eigentlich die Rolläden hochziehen.

17:20 Uhr: Noch hält sich der Andrang auf dem Stadionvorplatz in Grenzen. Wir haben uns umgeschaut.

Der Stadionvorplatz um 18.20 Uhr, in zehn Minuten öffnen sich die Tore der Fanzone. Bild: Markus Prinz

17:15 Uhr: Vor dem Eingang zum Businessclub geben LASK-Mitarbeiter Informationen zum Stadionbau preis. Die Gäste werden danach herumgeführt.

17:10 Uhr: Arbeitsbereitschaft wiederhergestellt. Wir berichten aus dem Konferenz-Raum, weil die Medientribüne erst um 18.30 Uhr öffnet. Ist uns aber einerlei - wir begeben uns jetzt sowieso einmal in die Fanzone.

Ein Blick ins Stadioninnere - mehr ist auch für uns Journalisten noch nicht drin. Bild: Markus Prinz

17:05 Uhr: Formalitäten müssen geklärt werden. Wie beispielsweise die Akkreditierung für uns Journalisten. Die sind schon verfügbar. Nur die Bändchen, mit denen man die Akkreditierungen um den Hals hängen könnte, sind dem LASK ausgegangen. Die TV-Leute von Sky halten eine Besprechung im Pressekonferenz-Raum ab.

17:00 Uhr: Ankunft am Parkplatz vor der Raiffeisen. OÖN-Fotograf Volker Weihbold hat uns dankenswerterweise aufgegaberlt, weil es zu regnen begonnen hat.

16:40 Uhr: Zur Überbrückung der Zeit empfehlen wir Ihnen, uns auf den Rundgang durch die neue Arena zu begleiten. Am Mittwoch wurde eine Schar von Journalisten durch das Stadion geführt, OÖN-TV war mit dabei:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

16:35 Uhr: Unsere Reise beginnt im Newsroom der OÖNachrichten. Von hier aus machen wir uns in den nächsten Minuten auf den Weg auf die Gugl und schauen uns um.

16:30 Uhr: Servus und herzlich willkommen zum Countdown auf die Eröffnung der Raiffeisen Arena in Linz. In exakt vier Stunden wird auf der Gugl das Spiel des LASK gegen Austria Lustenau angekickt. Ich darf Sie an dieser Stelle in den nächsten Stunden mitnehmen auf die Reise in die Fanzone und weiter ins Stadion. Selbstverständlich berichten wir auch vom Spiel selbst in einem Liveticker.

Mehr zum Thema LASK Was Sie über das heutige LASK-Spiel wissen sollten LINZ. Mit dem Bundesliga-Heimspiel gegen SC Austria Lustenau absolviert die neue Raiffeisen-Arena auf der Gugl heute ihren ersten Stresstest ... Was Sie über das heutige LASK-Spiel wissen sollten

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.