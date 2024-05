Fußball-Unterhaus: Der "Ried-Anteil" in der Landesliga West könnte steigen

Langsam, aber sicher biegt das Fußball-Unterhaus in die Zielgerade ein. Sechs Runden sind in den Ligen noch zu gehen. In den kommenden Wochen kommt es nun wieder zu enorm spannenden, weil (vor-)entscheidenden Duellen. In der Bezirksliga West spitzt sich beispielsweise neben dem engen Abstiegskampf auch das Rennen um den Aufstieg immer mehr zu.